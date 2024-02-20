Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενος ο 39χρονος για τη δολοφονία της 29χρονης συντρόφου του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 39χρονος Αλβανός που πυροβόλησε και σκότωσε την 29χρονη Ρουμάνα σύντροφό του, μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου, το πρωί της περασμένης Παρασκευής.

Ο 39χρονος που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση και παράνομη επανείσοδο στη χώρα, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα υποστήριξε, σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισής του, ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα και πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την σύντροφό του, την οποία υπεραγαπούσε.

