Στο νοσοκομείο κατέληξε μαθητής σχολείου, στη Θεσσαλονίκη, μετά από άγρια επίθεση συμμαθητών του

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε την περασμένη Τετάρτη στο ΕΠΑΛ Λαγκαδά. Πέντε μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών επιτέθηκαν σε 17χρονο συμμαθητή τους και τον χτύπησαν στο κεφάλι.

Το θύμα της άγριας επίθεσης χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά από την άγρια επίθεση.

Τα πέντε άτομα της άγριας επίθεσης συνελήφθησαν.

Πηγή: skai.gr

