Στον καταλογισμό ευθύνης για άλλη μία παράλειψη που «είχε συνέπεια τον θάνατο εννέα ανθρώπων στην θάλασσα» στον τότε υπαρχηγό της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλο, προχώρησε ο εισαγγελέας της Έδρας Παναγιώτης Μανιάτης στην δεύτερη ημέρα αγόρευσής του στην δίκη για την τραγωδία στο Μάτι.

Ο εισαγγελέας τόνισε πως ο κ. Ματθαιόπουλος, για τον οποίο έχει ήδη ζητήσει ενοχή για την παράλειψή του να κινητοποιήσει τα τρία πλοιάρια του ΠΣ για να γίνει περισυλλογή και διάσωση στην θάλασσα, δεν αξιοποίησε ούτε τις τρεις σωστικές λέμβους της ΕΜΑΚ.

Κατά τον κ. Μανιάτη, αν ο Βασίλης Ματθαιόπουλος έδινε εντολή να ρυμουλκηθούν οι λέμβοι από τον Ασπρόπυργο που ήταν οι εγκαταστάσεις τους, θα ήταν στην Ραφήνα μέσα σε 45 λεπτά και θα προσέφεραν χρήσιμο έργο στην διάσωση. «Θα βοηθούσαν σημαντικά» τόνισε, ζητώντας να κριθεί ένοχος και για αυτήν την πράξη ο τότε «νούμερο 2» της Πυροσβεστικής.

Στην αγόρευσή του ο κ. Μανιάτης ζήτησε την ενοχή ενός ακόμη στελέχους της Πυροσβεστικής, ανεβάζοντας τον αριθμό των τότε αξιωματικών του Σώματος που κρίνει ότι πρέπει να καταδικαστούν στους πέντε. Κατά την αγόρευσή του επανέλαβε πως: «Η μεγαλύτερη αβελτηρία στο συμβάν εκείνης της ημέρας ήταν η έλλειψη συντονισμού στα σώματα Ασφαλείας που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν ήταν η έλλειψη δυνάμεων, αλλά πρωτίστως η παντελής έλλειψη κεντρικού συντονισμού».

Ο εισαγγελικός λειτουργός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του σε ό,τι αφορά τους κατηγορουμένους από την Πυροσβεστική και θα συνεχίσει με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους μέχρι περίπου στις 13.30 οπότε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, το δικαστήριο θα διακόψει την συνεδρίασή του, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κινητοποίηση των αγροτών.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή

του τότε διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής Χαράλαμπου Χιώνη, για τον οποίο δέχθηκε την παραδοχή του κατηγορητηρίου ότι δεν αξιοποίησε ορθά τις επίγειες δυνάμεις και επιπλέον ότι δεν καθοδήγησε ορθά τους πυροσβέστες που δρούσαν στο πεδίο.

Ο κατηγορούμενος είχε αντικαταστήσει τον επίγειο επικεφαλής Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τον οποίο έχει ζητήσει ήδη ενοχή, στις 17.57, χρόνος που η φωτιά είχε πλέον τεράστια δυναμική. Ως εκ τούτου, κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, ο κ. Χιώνης δεν πρέπει να κριθεί ένοχος για την πράξη της παράλειψης να εισηγηθεί οργανωμένη απομάκρυνση. «Όταν έφθασε ίσως θα ήταν και λάθος να ζητήσει οργανωμένη απομάκρυνση».

Ωστόσο κατά τον κ. Μανιάτη, τόσο ο κ. Χιώνης όσο και ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν μερίμνησαν για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών ότι η φωτιά πλησιάζει, γεγονός που χαρακτήρισε «απαράδεκτο και αδικαιολόγητο». Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό και οι δύο αξιωματικοί θα έπρεπε να είχαν έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, πλην όμως οι δύο κατηγορούμενοι έκαναν «μια κακή επιλογή».

Όπως είπε, είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενημερώσουν και έτσι θα πρέπει να καταλογιστεί και στους δύο η επιπλέον πράξη για την παράλειψή τους να ενημερώσουν, η οποία συνέδραμε στο επελθόν αποτέλεσμα.

Την απαλλαγή του αξιωματικού Χρήστου Λάμπρη , που στο κατηγορητήριο αναφέρεται ως εναέριος συντονιστής στο ελικόπτερο της Πυροσβεστικής ΦΛΟΓΑ 1, στον οποίο προσάπτεται ότι δεν έδωσε εντολή στον κυβερνήτη Χρήστο Δροσόπουλο να παραμείνει για λίγο χρόνο ακόμη πάνω από την φωτιά, αφήνοντας χωρίς εναέρια εικόνα τα μέτωπα. Ο εισαγγελέας τόνισε πως από την διαδικασία αποδείχθηκε πως ο κ. Λάμπρης δεν ήταν και δεν ασκούσε καθήκοντα εναέριου συντονιστή, αλλά του είχε ανατεθεί μόνο να κατοπτεύσει την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση δε, ο κ. Μανιάτης αναλύοντας τις διατάξεις του νόμου, είπε πως ουδείς δικαιούται να δώσει εντολή στον κυβερνήτη, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει με πτητικά κριτήρια.

Αντίστοιχα ζήτησε απαλλαγή και για τον κυβερνήτη Χρήστο Δροσόπουλο για την κατά το κατηγορητήριο μη ορθή απόφασή του να αποχωρήσει έχοντας ακόμη καύσιμα. «Δεν αποδείχθηκε ότι συντμήθηκε ο χρόνος πτήσης», είπε ο εισαγγελέας που συμπλήρωσε ότι δεν αποδείχθηκε πως ο πιλότος έδειξε «φυγομαχία ή υπεκφυγή.. ειδικά εκείνη την ημέρα που άλλα, βαρύτερα εναέρια όπως τα Σινούκ, δεν σηκώθηκαν, λόγω των αντίξοων συνθηκών».

Την απαλλαγή του τότε διοικητή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του ΠΣ Γιώργου Πορτοζούδη, στον οποίο χρεώνεται ότι δεν μερίμνησε για εναέρια επιτήρηση και δεν εισηγήθηκε στην ηγεσία του Σώματος την επιχειρησιακή αξιοποίηση των ελικοπτέρων ΦΛΟΓΑ 2 και ΦΛΟΓΑ 3.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, η πρώτη παράλειψη που του χρεώνεται έχει καταρριφθεί, «καθώς επιτήρηση από αέρος έγινε». Όσον αφορά την παράλειψη εισήγησης στην ηγεσία της Πυροσβεστικής, ο κ. Μανιάτης έκρινε ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ως κατηγορία, καθώς το νομικό πλαίσιο που διέπει τα καθήκοντα του κατηγορούμενου δεν ορίζει ούτε ως καθήκον ούτε ως υποχρέωση να προβαίνει σε εισηγήσεις στους επικεφαλής του ΠΣ.

Την απαλλαγή του Στέφανου Κολοκούρη τότε διοικητή της 1ης ΕΜΑΚ καθώς, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν είχε αρμοδιότητα να δώσει εντολή για την μεταφορά των λέμβων της υπηρεσίας του, αλλά μόνο να εκτελέσει την εντολή του κ. Ματθαιόπουλου «η οποία δεν δόθηκε ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

