Ομάδα 30 νεαρών κυνήγησε με ματσέτα τρεις ανήλικους στον Πειραιά - Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκ από επίθεση ομάδας 30 άτόμων σε τρεις ανήλικους το βράδυ του Σαββάτου στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, στις 8 μμ ομάδα 30 ατόμων, ανάμεσα τους και ανήλικοι, επιτέθηκαν σε παρέα τριών ανηλίκων 15, 16 και 17 ετών.

Ένας εκ των 30 χτύπησε τον 17χρονο στο πρόσωπο, ενώ άλλος έβγαλε μαχαίρι τύπου ματσέτα και τους απείλησε.

Κατόπιν τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ανέβαλαν τις έρευνες συνέλαβαν 4 ανήλικους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.

Πάνω τους βρέθηκε και η ματσέτα.

Στην δικογραφία που σχηματίστηκε κατηγορούνται και οι γονείς των δύο ανηλίκων δραστών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.