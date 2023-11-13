Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο αστυνομικός που από το όπλο του βρήκε τραγικό θάνατο ο 17χρονος Ρομά στη Βοιωτία μετά από καταδίωξη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr o αστυνομικός θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη για να απολογηθεί, ενώ αύριο Τρίτη θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 17χρονου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η σορός έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, ώστε οι έμπειροι ιατροδικαστές να αποφανθούν για το τι συνέβη το μοιραίο εκείνο βράδυ και ο νεαρός έχασε τη ζωή του από το όπλο του αστυνομικού.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στον skai.gr πως στην υπόθεση αυτή θα λάμψει η αλήθεια

