Ομολόγησε η αδερφή της Φαίης: Τη σκότωσα γιατί τη μισούσα

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως όσον αφορά τις ομολογίες των τριών κατηγορουμένων για τη δολοφονία της 23χρονης Φαίης Μπακογιωργου το 2021 στη Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αδερφή της Φαίης φέρεται να ομολόγησε πως συμμετείχε στο έγκλημα, ενώ σαν κίνητρο επικαλέστηκε το μίσος που είχε για την 23χρονη αδερφή της.

Ωστόσο επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα και ζήτησε την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Όσον αφορά τις άλλες δύο κατηγορούμενες, δηλαδή την μητέρα της άτυχης εγκύου, αλλά και την σπιτονοικοκυρά, αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο έγκλημα.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι τρεις γυναίκες κρίθηκαν προφυλακισταιες.

Εντωμεταξύ η βεντάλια των ερευνών έχει ανοίξει και εστιάζει σε τρεις τομείς:

- αν υπάρχει συνεργός ο οποίος βοήθησε τις κατηγορούμενες στο να μεταφέρουν τη σορό της Φαίης στο σημείο που βρέθηκε νεκρή τυλιγμένη με κουβέρτες

- Το σκοτεινό παρελθόν της σπιτονοικοκυράς καθώς στην κρατική ασφάλεια φτάνουν συνεχώς μαρτυρίες πως η 56χρονη εμπλέκεται και σε άλλες ποινικές υποθέσεις μέχρι και σε λευκούς γάμους που κανόνιζε μεταξύ αλλοδαπών και αδύναμων οικονομικά γυναικών

- Τι απέγινε το μωρό της Φαίης. Γεννήθηκε ή η άτυχη κοπέλα απέβαλε από τα χτυπήματα και την κακοποιητική συμπεριφορά που υπέστη από τις τρεις κατηγορούμενες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.