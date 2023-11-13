Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παράνομη εκτέλεση πυροβολισμού εξουδετέρωσης αντιμετωπίζει ο 41χρονος αστυνομικός που οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Θηβών προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατο του 17χρονου Ρομά. Ωστόσο, ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και ότι ο νεαρός επιχείρησε να του πάρει το όπλο, ύστερα από καταδίωξη περίπου 20 λεπτών.

Όπως έγινε γνωστό έχουν καταθέσει και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες πέραν των τριών ανηλίκων που ήταν μαζί με το θύμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

