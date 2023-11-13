Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε μετά την απολογία του στον Ανακριτή ο 17χρονος μαθητής που τραυμάτισε συνομήλικό του στον αύλειο χώρο, του 4ου Λυκείου Λάρισας.

Ο 17χρονος δράστης αρνήθηκε την κατηγορία, όπως και την ύπαρξη μαχαιριού, δηλώνοντας ότι πήγε στο ραντεβού με τον συνομήλικό του προκειμένου να δώσουν αμοιβαίες εξηγήσεις έπειτα από καβγά τους τις προηγούμενες ημέρες, επειδή ο 17χρονος παθών δήλωσε ακόλουθος («follower») σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης κοπέλας προκαλώντας την αντίδραση του κατηγορουμένου.

Όπως είναι γνωστό, τα δύο παιδιά βρέθηκαν προχθές βράδυ στην αυλή του Λυκείου αλλά κάτω από συνθήκες που ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ο δράστης, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα του θύματος, τον χτύπησε – ενώ του είχε γυρίσει την πλάτη – με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας ένα βαθύ τραύμα στο πόδι του και ειδικότερα στην περιοχή του πάνω μέρους του αριστερού οπίσθιου μηριαίου.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου απαιτήθηκε από τους γιατρούς να χρησιμοποιηθούν ράμματα για να επουλώσουν το τραύμα, ενώ καθώς είχε γυρισμένη την πλάτη στον δράστη δεν γνωρίζει εάν τον τραυμάτισε με μαχαίρι ή με κατσαβίδι ή με κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 17χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας μετά την καταγγελία του συμβάντος στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο.

Πηγή: onlarissa.gr

