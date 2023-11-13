Μια σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση στην Αμυγδαλέζα

Ένας άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Ε., ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση, σε θαμνώδη δασική έκταση, στην Αμυγδαλέζα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε θαμνώδη δασική έκταση στην Αμυγδαλέζα, δίχως ωστόσο να λάβει διαστάσεις.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

