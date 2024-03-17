Πλήθος «πολεμοφοδίων» βρηκαν οι αστυνομικοί μέσα στον χώρο της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, κατά την διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης , μετά από πληροφορίες ότι ομάδα ατόμων επιχείρησε να αφαιρέσει τις λαμαρίνες έξω από την υπό ανέγερση βιβλιοθήκη, στην πρώην κατάληψη του Βιολογικού.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, προήχθησαν συνολικά 49 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 22 ξύλινα κοντάρια, στις άκρες των οποίων ήταν προσαρμοσμένα τεμάχια υφάσματος,

• 12 αντιασφυξιογόνες μάσκες,

• 11 πυροσβεστήρες, περιέχοντες μπογιά,

• 4 πυροτεχνικές κατασκευές (τύπου ναυτικός πυρσός),

• 1 μεταλλικός κόφτης σιδήρου,

• 2 μεταλλικοί τροχοί κοπής,

• 2 δίσκοι κοπής,

• 1 μεταλλικό κλειδί τροχού,

• 1 βαριοπούλα,

• 6 κράνη δικυκλιστή,

• 2 ενεργοποιημένες αστυνομικές χειροβομβίδες χειρός (κρότου λάμψης και δακρυγόνο),

• 1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

• είδη ρουχισμού (γάντια, μπαλακλάβες) και

• πλήθος λουκέτων και αλυσίδων θυρών.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

