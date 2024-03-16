Το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάτι ίσως φέτος φέρει 6άρες στην σκηνή της Eurovision καθώς ανεβαίνει δυναμικά στο στοιχήματα και έχει γίνει γνωστό στους eurofans.

Η σκηνική παρουσίαση του τραγουδιού παραμένει επτασφράγιστο μυστικό ωστόσο, η εκπομπή «Γειά σου» του ΣΚΑΪ με την Μαρία Μπακοδήμου αποκάλυψε αποκελιστικά το εύρημα που θα «εκτοξεύσει» την ελληνική συμμετοχή όσο πιο ψηλά γίνεται - ίσως και στην κορυφή.

Αρχικά, το κόνσεπτ της παρουσίασης θα είναι κινηματογραφικό, σα να βλέπεις διαδραστική ταινία.

Ωστόσο, το μυστικό σκηνικό εύρημα έχει να κάνει με την σκηνοθεσία του «μάστερ» της Eurovision, Φωκά Ευαγγελινού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για πρώτη φορά στον διαγωνισμό θα υπάρχει μονoπλάνο στην παρουσίαση της Σατι στην σκηνή.

Δηλαδή, η κάμερα θα είναι μόνο πάνω στην Μαρίνα Σάτι (δεν θα κινείται ή ανοίγει στη σκηνή) και μέσα στο πλάνο θα «μπαίνουν» στοιχεία της παρουσίασης του τραγουδιού (όπως πχ οι χορευτές).

Αυτή η σκηνοθετική τεχνοτροπία έχει χρησιμοποιηθεί και στο επίσημο βίντεοκλιπ του τραγουδιού.



