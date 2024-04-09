Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή του σφοδρότατου τροχαίου που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σήμερα στο Μαρκόπουλο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός του οχήματος και να τραυματιστεί βαρύτατα μια 23χρονη.

Στις 23:30 ΙΧ το αυτοκίνητο εκινείτο με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης στο τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο είναι το γεγονός πως το αυτοκίνητο διέλυσε μία στάση λεωφορείου και δύο κολόνες, πριν σταματήσει την πορεία του.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο με 7 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 27χρονο χωρίς τις αισθήσεις και την 23χρονη σοβαρά τραυματισμένη.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

