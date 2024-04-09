Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένας νεκρός και μια τραυματίας σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Στις 23:30 ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα και εκινείτο στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

περιπολικό

Ένας νεκρός και μια τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Στις 23:30 ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα και εκινείτο στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο με 7 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις και μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη όπου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark