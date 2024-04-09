Ένας νεκρός και μια τραυματίας σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Ένας νεκρός και μια τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Στις 23:30 ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα και εκινείτο στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο με 7 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις και μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη όπου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

