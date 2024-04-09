Υπογράφηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη 15 συμβάσεις για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων τριών νοσοκομείων και 26 Κέντρων Υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητα της 4ης και της 3ης ΥΠΕ παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του εντεταλμένου σύμβουλου του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Οι συμβάσεις συνολικού ύψους 66,73 εκατομμυρίων ευρώ αφορούν τα νοσοκομεία ΓΝΘ Παπανικολάου, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και ΓΝ Χαλκιδικής, (συνολικής αξίας 27.856.085,01ευρώ) και τα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας, Δικαίων, Σουφλίου, Σαππών, Ιάσμου, Αβδήρων, Εχίνου, Σταυρούπολης, Παρανεστίου, Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Μαυροθάλασσας, Σερρών, Στρυμονικού, Ηράκλειας, Σιδηροκάστρου, Ροδόπολης, Νέας Μηχανιώνας, Ζαγκλιβερίου, Μαδύτου, Σοχού, Θέρμης, Πρίνου, Χρυσούπολης, Αγ. Νικολάου, Κασσανδρείας, (συνολικής αξίας 38.883.891,93 ευρώ). Τις συμβάσεις υπέγραψαν ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης και ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Οι επενδύσεις αυτές αντανακλούν τη δέσμευσή μας για βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στην χώρα και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ολιστική αναβάθμισή της προς όφελος όλων των πολιτών. Ερχόμαστε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε τα τρία πράγματα: Να δώσουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία. Ενισχυμένες υπηρεσίες οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών μας με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα. Εκεί στοχεύουμε. Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρόληψη, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η συνεχής βελτίωση των υγειονομικών υποδομών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για μια υγιή και ανθρώπινη κοινωνία. Εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάθε τι που θα χρειαστεί, για να μπορέσουμε επιτέλους να πετύχουμε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στο ΕΣΥ, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης και κτιριακών υποδομών, που έχει γίνει από συστάσεώς του μέχρι σήμερα» δήλωσε μετά την υπογραφή των συμβάσεων η κ. Αγαπηδάκη.

«Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, με ευθύνη απέναντι στο κρίσιμο έργο του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υγείας που της έχει αναθέσει η Πολιτεία, ολοκληρώνει ταχύτατα τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν στους πολίτες της Περιφέρειας να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας. Με σταθερά βήματα, η εικόνα των ελληνικών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας αλλάζει, με την υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού των υποδομών Υγείας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Με έργα που υπερβαίνουν τα 670 εκατ. ευρώ, η Βόρεια Ελλάδα έχει κομβικό ρόλο στην αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά για όλες τις μεγάλες επενδύσεις που έχουμε αναλάβει να φέρουμε εις πέρας, οι οποίες έχουν ισχυρό κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο» δήλωσε ο κ.Σταμπουλίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.