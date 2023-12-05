Οδηγός αυτοκινήτου εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 251 χλμ/ώρα στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας σε πρόσφατους ελέγχους της αστυνομίας.

Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς των Ο.Ε.Π.Τ.Α., καθώς εντοπίσθηκε μέσω Ειδικής Ηλεκτρονικής Τεχνικής Συσκευής (radar εγκατεστημένο σε περιπολικό όχημα) να κινείται με ταχύτητα 251 χλμ/ώρα επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της χ/θ 26,000, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Ο οδηγός με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση οδηγήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ περαιτέρω του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

«Η οδική ασφάλεια είναι δείκτης σεβασμού στη ζωή και η τήρηση του ΚΟΚ μέτρο του σεβασμού στον συνάνθρωπό μας», τονίζει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου με αφορμή τους πρόσφατους ελέγχους της τροχαίας για την προστασία των οδηγών και των πεζών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

4.275 παραβάσεις σε 12.903 τροχονομικούς ελέγχους στην Αττική

Συνεχείς επιχειρησιακές δράσεις για την αντιμετώπιση - πρόληψη επικίνδυνων οδικών συμπεριφορών που συντελούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Κατά το χρονικό διάστημα από 27-11 έως και 2-12-2023, διενεργήθηκαν από ανωτέρω αστυνομικούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, -12.903- τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -4.275- παραβάσεις, επισείουσες διοικητικά πρόστιμα, εκ των οποίων οι -169- επιφέρουν και επιπρόσθετες ποινικές κυρώσεις (πλημμελήματα).

Αναλυτικά βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:

• Υπερβολική ταχύτητα: -494-

• Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος: -124- (εκ των οποίων -19- σε βαθμό πλημμελήματος)

• Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: -39-

• Μη χρήση προστατευτικού κράνους: -136-

• Μη χρήση ζώνης ασφαλείας: -112-

• Χρήση κινητού τηλεφώνου: -73-

• Ανασφάλιστα οχήματα: -52-

• Επικίνδυνοι ελιγμοί: -13-

• Επίδειξη ικανοτήτων/ Τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων: -4-

• Πρόκληση θορύβου πέραν των επιτρεπομένων ορίων (ηχορύπανση): -52-

• Λοιπές τροχαίες παραβάσεις: -3.176-



Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν -357- ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας, -506- άδειες ικανότητας οδήγησης και -430- άδειες κυκλοφορίας, καθώς επίσης ακινητοποιήθηκαν -283- οχήματα και μεταφέρθηκαν με γερανό -106- εξ αυτών.Επισημαίνεται ότι

Οι δράσεις θα εξακολουθήσουν συστηματικά και εντατικά καθ’ όλη τη επερχόμενη περίοδο.

-484- συλλήψεις και -4.116- παραβάσεις Κ.Ο.Κ. χθες σε επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε ολόκληρη την επικράτεια για την πρόληψη της εγκληματικότητας

Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια χθες, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς, όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά –20.925– άτομα και –15.673 – οχήματα, ενώ

προσήχθησαν –958– άτομα,

συνελήφθησαν –484– άτομα για διάφορα αδικήματα,

βεβαιώθηκαν –4.116– παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

ακινητοποιήθηκαν –101– οχήματα και

κατασχέθηκαν –3-.

Ενδεικτικά, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκαν –803- άτομα, συνελήφθησαν -4- άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν -79- παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Επιπλέον, στην περιοχή της Κηφισιάς ελέγχθηκαν -58- άτομα και -29- οχήματα, προσήχθησαν –2– άτομα και βεβαιώθηκαν -42- παραβάσεις Κ.Ο.Κ., ενώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Χαλκίδας ελέγχθηκαν -9- άτομα.

Επίσης, στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού του νομού Πιερίας:

ελέγχθηκαν –462- άτομα και –362– οχήματα

προσήχθησαν –12– άτομα,

συνελήφθη –1– άτομο για ναρκωτικά,

βεβαιώθηκαν –141– παραβάσεις Κ.Ο.Κ., –2– για στέρηση πιστοποιητικού υγείας και –1– για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και

ακινητοποιήθηκαν –2– οχήματα.

Παράλληλα, ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε περιοχές και οικισμούς με αυξημένα περιστατικά εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, στη Θεσσαλία και ειδικότερα στην περιοχή των Φαρσάλων:

ελέγχθηκαν –115- άτομα και –93– οχήματα

προσήχθησαν –4– άτομα,

συνελήφθη –1– άτομο για ρευματοκλοπή,

βεβαιώθηκαν –60– παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και

ακινητοποιήθηκαν –3– οχήματα.

Στην Ήπειρο και συγκεκριμένα σε περιοχές της Πρέβεζας:

ελέγχθηκαν –45– άτομα και –37– οχήματα

προσήχθησαν –3– άτομα και

βεβαιώθηκαν –13-παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συγκεκριμένα στο Σουφλί Αλεξανδρούπολης:

ελέγχθηκαν –19- άτομα και –16– οχήματα

προσήχθη –1– άτομο,

βεβαιώθηκε –1– παράβαση Κ.Ο.Κ. και

ακινητοποιήθηκε –1– όχημα.

Οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: skai.gr

