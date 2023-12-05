Στην τελική ευθεία το άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ). Συγκεκριμένα, το επίσημο άνοιγμα αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα-Καϊμάκτσαλαν και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, δίπλα στην δημοφιλή Αράχωβα.

Το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού απλώνεται σε δύο περιοχές, την Φτερόλακα και τα Κελάρια, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν ενοποιηθεί και ενώνονται με εναέριο αναβατήρα.

Το χιονοδρομικό Βόρα-Καϊμάκτσαλαν βρίσκεται στα όρια του νομού Πέλλας που αποτελεί σύνορο με τα Σκόπια. Το όρος Βόρας ή Καϊμακατσαλάν είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε ύψος της Ελλάδας με υψόμετρο 2524 μ.

Βασικός στόχος της ΕΤΑΔ για τη φετινή χρονιά, είναι η έγκαιρη και απολύτως ασφαλής προετοιμασία και λειτουργία του μεγαλύτερου χιονοδρομικού κέντρου της χώρας, ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους αθλητές και φίλους του χιονιού.

Οι τιμές

Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική, τη φετινή χρονιά, θα ισχύσουν μειωμένες τιμές στα εισιτήρια, με στόχο: α) την προσέλκυση χιονοδρόμων και επισκεπτών εκτός ημερών και ωρών αιχμής, β) την παρουσία περισσότερων νέων, μαθητών, αθλητών και οικογενειών και γ) την ενίσχυση της συμπερίληψης και ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, προσφέροντας δωρεάν είσοδο.

Πιο συγκεκριμένα:

Μειωμένο εισιτήριο χιονοδρόμων

- Καθιερώνεται εισιτήριο για προσέλευση μετά τις 13.00 (20 ευρώ την υψηλή και 15 ευρώ την χαμηλή περίοδο).

Μείωση στα εισιτήρια χιονοδρόμων

- Έως 13,5% στο εισιτήριο χιονοδρόμων την υψηλή περίοδο (από 37 ευρώ στα 32 ευρώ).

- 9,5% στο συνδυαστικό εισιτήριο χιονοδρόμων για τέσσερις μέρες (από Παρασκευή έως και Δευτέρα).

- 7% στην ετήσια κάρτα χιονοδρόμου (από 430 ευρώ στα 400 ευρώ).

Μείωση στα Οικογενειακά εισιτήρια

- 18,75% στο ημερήσιο οικογενειακό εισιτήριο στην υψηλή περίοδο (από 80 ευρώ στα 65 ευρώ) και 5,26% στην ετήσια οικογενειακή κάρτα.

- 4,76% στο συνδυαστικό οικογενειακό εισιτήριο για τέσσερις μέρες (από Παρασκευή έως και Δευτέρα).

Νέοι και φοιτητές

Μείωση:

- 7,7% στο φοιτητικό εισιτήριο τη χαμηλή περίοδο.

- 7,7% στο μαθητικό εισιτήριο και την υψηλή και τη χαμηλή περίοδο.

- 50% στο εισιτήριο μαθητών σχολείων που διοργανώνουν εκδρομή στο χιονοδρομικό την χαμηλή περίοδο (από 10 ευρώ σε 5 ευρώ) και μείωση στο εισιτήριο καθηγητών/συνοδών (από 20 ευρώ σε 5 ευρώ).

- 20% στις κάρτες των αθλητών ΕΟΧΑ (Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων) και φυτωρίων.

'Ατομα με αναπηρία και τρίτη ηλικία

- Δωρεάν είσοδο στα άτομα με αναπηρία άνω του 67%.

- Μείωση 7,7% σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

