O φόβος και ο τρόμος είχε γίνει συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες και διαρρήξεις-κλοπές από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως φαίνεται στα βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει ο Skai.gr τα μέλη της συμμορίας αφού προσέγγιζαν τα καταστήματα που είχαν βάλει στο μάτι, παραβίαζαν τις πόρτες ή τα παράθυρα και σήκωναν ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Κύριος στόχος τους ήταν τα μετρητά από τις ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικές συσκευών καθώς και χρηματοκιβωτια ενώ, στις περιπτώσεις που η αφαίρεση των τελευταίων δεν ήταν εφικτή, τα διερρήγνυαν με τη χρήση φρεατίων ή πυροσβεστήρων.

Παράλληλα, μέλη της συμμορίας παρέμεναν εξωτερικά των καταστημάτων εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου».

Μετά από μεγάλη έρευνα της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν, 5 άτομα 18 και 15 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια

