Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
O φόβος και ο τρόμος είχε γίνει συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες και διαρρήξεις-κλοπές από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Όπως φαίνεται στα βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει ο Skai.gr τα μέλη της συμμορίας αφού προσέγγιζαν τα καταστήματα που είχαν βάλει στο μάτι, παραβίαζαν τις πόρτες ή τα παράθυρα και σήκωναν ότι έβρισκαν μπροστά τους.
Κύριος στόχος τους ήταν τα μετρητά από τις ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικές συσκευών καθώς και χρηματοκιβωτια ενώ, στις περιπτώσεις που η αφαίρεση των τελευταίων δεν ήταν εφικτή, τα διερρήγνυαν με τη χρήση φρεατίων ή πυροσβεστήρων.
Παράλληλα, μέλη της συμμορίας παρέμεναν εξωτερικά των καταστημάτων εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου».
Μετά από μεγάλη έρευνα της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν, 5 άτομα 18 και 15 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.