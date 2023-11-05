Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα βρέφος τριών μηνών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Βόλου όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς παρέσυρε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας αγκαλιά το μόλις 3 μηνών βρέφος – εγγονάκι του.

το μωρό έπεσε στο οδόστρωμα, χτύπησε και έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thenewspaper.gr., στο σημείο δημιουργήθηκε πανικός. Περαστικοί προσπαθούσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το άτυχο βρέφος είχε ήδη καταλήξει όταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια & συνελήφθη από άνδρες της Τροχαίας Βόλου, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος στο «Αχιλλοπούλειο», μαζί με τον παππού του Βρέφους, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφριά.

