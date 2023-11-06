Ελεύθεροι οι συλληφθέντες των επεισοδίων στους σταθμούς του ΗΣΑΠ Μοναστηράκι και Βικτώρια

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή, οι αντιεξουσιαστές που συνελήφθησαν μετά από επεισόδια στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι και έξω από τον σταθμό στη Βικτώρια την περασμένη Τετάρτη.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα που αφορά επικίνδυνες παρεμβάσεις σε συγκοινωνίες μέσων σταθερής τροχιάς από το οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δέκα αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι σε δύο εκ των κατηγορουμένων πρέπει να επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Για την ίδια υπόθεση θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι από τον χώρο των ακροδεξιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

