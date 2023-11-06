Χρυσοχοΐδης: Μέτρα του για τα περιστατικά επιθέσεων κατά ιατρών και νοσηλευτών

Αποκρουστικό, απόλυτα απαράδεκτο και καταδικαστέο φαινόμενο που δεν μπορεί να γίνει ποτέ και σε καμία περίπτωση ανεκτό, χαρακτηρίζει σε δήλωσή του, τα περιστατικά επιθέσεων κατά γιατρών και νοσηλευτών σε νοσοκομειακούς χώρους, ο υπ. Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Η βία κατά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένα αποκρουστικό, απόλυτα απαράδεκτο και καταδικαστέο φαινόμενο που δεν μπορεί να γίνει ποτέ και σε καμία περίπτωση ανεκτό. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων οφείλουν να παίρνουν όλα εκείνα τα μέτρα που θα αποτρέπουν την εκδήλωση τέτοιων περιστατικών στους νοσοκομειακούς χώρους, διασφαλίζοντας το δικαίωμα ιατρών, νοσηλευτών και του προσωπικού να ασκούν ανεμπόδιστα και δίχως κινδύνους την εργασία τους» αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Ο ίδιος επισημαίνει πως «σε περιπτώσεις που, παρά τα μέτρα οφείλουν να λάβουν όλες οι διοικήσεις των νοσοκομείων, υπάρξουν τέτοια περιστατικά βιαιοπραγίας, οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα συνδράμουν υλικά, ηθικά και νομικά τα θύματα».

Επίσης αναφέρει πως στο πλαίσιο της πολιτικής εξάλειψης του αρνητικού αυτού φαινομένου, σχεδιάζεται και θα ξεκινήσει σύντομα μια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών ενώ «μελετάται επίσης η αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για τους δράστες ούτως ώστε να αυστηροποιηθούν οι ποινές». «Βρισκόμαστε σε επαφή με το υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να εκπονήσουμε μια νέα ή νέες ρυθμίσεις», καταλήγει ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.