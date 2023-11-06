Θεσσαλονίκη: Ένοχος ένας, αθώοι δέκα για την κατάληψη «Terra Incognita»

Σε φυλάκιση 22 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένα άτομο για την κατάληψη «Terra Incognita», στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου (κοντά στο Διοικητήριο), που είχε εκκενωθεί κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, τον Αύγουστο του 2020.

Το ίδιο δικαστήριο αθώωσε δέκα άτομα που κατηγορούνταν για την ίδια υπόθεση.

Κανείς δεν βρέθηκε στο χώρο της κατάληψης και όλοι κατέστησαν κατηγορούμενοι με βάση δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν σε διάφορα αντικείμενα εντός του κτιρίου, ιδιοκτησίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο μοναδικός που καταδικάστηκε κρίθηκε ένοχος για πλαστογραφία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων. Ο ίδιος δεν παρέστη στο δικαστήριο, καθώς εκτίει ποινή στις φυλακές Λάρισας για έκρηξη. Με δήλωσή του προς το δικαστήριο, δια του συνηγόρου του, αποδέχθηκε τις πράξεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχος και μεταξύ αυτών την πλαστογραφία μίας ταυτότητας αστυνομικού.

Οι υπόλοιποι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις πράξεις τονίζοντας ότι συμμετείχαν στην κατάληψη είτε ως πολιτική ομάδα είτε ως απασχολούμενοι στο τυπογραφείο που λειτουργούσε στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.