Βίντεο από διάσωση στον Κίσσαβο με ελικόπτερο Super Puma

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη διάσωση 48χρονου κυνηγού από τον Κίσσαβo, επιχείρηση που διεξήγαγε χθες ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο τον μετεφερε στην 110 Πτέρυγα Μάχης από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο:

Παράλληλα, άλλο ελικόπτερο Super Puma εκτέλεσε το Σάββατο και την Κυριακή αποστολή έρευνας για αγνοούμενα παράνομα εισελθόντα πρόσωπα, ανατολικά της Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 10,9 ώρες πτήσης.

Την ίδια ώρα ένα ελικόπτερο Super Puma μετέφερε στη Χίο τραυματία, μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου "RESILIENT AFRICA" ενώ έπλεε δυτικά της Ικαρίας.

Συνολικά τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφεραν, το εορταστικό τριημέρο των Θεοφανείων, 14 ασθενείς -ανάμεσα τους ένα παιδί και δύο μωρά- από νησιά του Αιγαίου.

Αναλυτικά:

- Ένα ελικόπτερο AW-109S μετέφερε τρεις ασθενείς από την Πάρο, την Τήνο και τη Νάξο, στη Σύρο και την Ελευσίνα.

- Ένα ελικόπτερο AW-109S μετέφερε έναν ασθενή από τη Νάξο στη Σύρο.

- Ένα αεροσκάφος C-27J μετέφερε έναν ασθενή από την Κάρπαθο στη Ρόδο.

- Ένα αεροσκάφος C-27J μετέφερε έναν ασθενή από την Ικαρία στην Ελευσίνα.

- Ένα ελικόπτερο AW-109S μετέφερε ένα νεογνό από την Πάρο στην Ελευσίνα.

- Ένα αεροσκάφος C-27J μετέφερε έναν ασθενή από την Κάρπαθο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

- Ένα αεροσκάφος C-27J μετέφερε ένα βρέφος από την Κω στην Ελευσίνα.

- Ένα αεροσκάφος C-27J μετέφερε δύο ασθενείς από τη Λήμνο και τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

- Ένα αεροσκάφος C-130 μετέφερε έναν ασθενή από τη Σκύρο στην Ελευσίνα και

- Ένα ελικόπτερο Super Puma μετέφερε ένα παιδί από την Αμοργό στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 34,8 ώρες πτήσης σε 11 αποστολές.

