Νεκρός τετράχρονος από λοίμωξη του αναπνευστικού στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Ένα 4χρονο αγόρι από τη Θάσο άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα τα ξημερώματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο της Καβάλας διασωληνωμένο λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού.

Το αγόρι μεταφέρθηκε από τους γονείς του με εμπύρετη λοίμωξη του αναπνευστικού, στο κέντρο υγείας του Πρίνου, στη Θάσο την ημέρα των Θεοφανείων αφού είχε προηγηθεί επίσκεψη στον παιδίατρο της οικογένειας, ενώ στη συνέχεια νοσηλεύτηκε στο κέντρο υγείας και νωρίς το πρωί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας όπου εκεί επιδεινώθηκε η αναπνευστική του λειτουργία και διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

