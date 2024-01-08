Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι του Κολωνού, οι οποίοι καταγγέλλουν στον Skai.gr πως μόλις πέσει το σκοτάδι η περιοχή μετατρέπεται σε άνδρο παραβατικότητας κυρίως από ανηλίκους, οι οποίοι κάνουν χρήση ουσιών και εκφοβίζουν γυναίκες και περαστικούς.

Όπως λένε, νιώθουν ανασφάλεια και φοβούνται να κυκλοφορήσουν στην ίδια τους τη γειτονιά καθώς οι ανήλικοι, οι οποίοι δρουν σε ομάδες, πέφτουν ακόμη και στις ρόδες των διερχόμενων αυτοκινήτων, προκειμένου να «ανεβάσουν» τα κατορθώματα τους στα σοσιαλ. Αδιαφορώντας φυσικά για το αν τραυματιστούν οι ίδιοι ή προκαλέσουν κάποιο τροχαίο δυστύχημα.

Το πρόβλημα όμως το αντιμετωπίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι που αποτελούν και τα πιο ευάλωτα θύματα των ανηλίκων, καθώς δεν τολμούν να βγουν από το σπίτι χωρίς την συνοδεία κάποιου.

Σημείο συνάντησης και πλέον άβατο για τους κατοίκους είναι η συμβολή των οδών Διστόμου και Μύλων, όπου, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου.

Όσο για την πλατεία Πέτρουλα καταστηματάρχες καταγγέλλουν πως εδώ και πολύ καιρό έχει μετατρέπει σε γκέτο και κανένας δεν τολμάει να μιλήσει.

«Ανησυχούμε πολύ γιατί είμαστε πολλά χρόνια στη περιοχή, είμαστε μία γειτονιά με υπερήλικες γονείς, με μικρά παιδιά και θεωρούμε ότι πρέπει με κάποιο τροπο να προστατευτούμε» λέει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Και συμπληρώνει:

«Μιλάμε για παιδιά κάτω των 12 ετών. Ενοχλούν πολύ συχνά τους πεζούς αλλά και τους οδηγούς αυτοκινήτων, άλλοτε φοβερίζοντας, άλλοτε κάνοντας ότι πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο ή στις ρόδες του αυτοκινήτου, φωνάζοντας ότι τους χτυπάμε.

Τώρα μιλάμε και για παιδιά βέβαια για τους ίδιους ανήλικους οι οποίοι σχεδόν καθημερινά οδηγούν προκλητικά αυτοκίνητο.

Θα ήθελα όμως να σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει εάν συμβεί κάποιο ατύχημα και τυχόν χτυπήσουμε κάποιο παιδί. Εμάς θα τρέχουν μέσα.

Αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι κυρίως το βράδυ γίνονται καθημερινά δοσοληψίες ουσιών.

Και επίσης θα ήθελα να γνωρίζετε ότι παρόμοιες δράσεις γίνονται και στη πλατεία Πέτρουλα στη Λένορμαν, η οποία κυρίως το βράδυ έχει γίνει ένα γκέτο, ένα άβατο.

Από εκεί και πέρα προσωπικά έχω δει ότι γίνονται οδικές περιπολίες της αστυνομίας, αλλά πέραν αυτού δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω».

