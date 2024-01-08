Συνελήφθη 53χρονη φυγόποινη, την οποία στην κυριολεξία «ξετρυπώσουν» οι αστυνομικές αρχές καθώς κρυβόταν σε κρύπτη μέσα στο σπίτι της στον Γέρακα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εντόπισαν και συνέλαβαν 53χρονη ημεδαπή που αναζητούνταν ως φυγόποινη, καθότι σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης δέκα ετών και χρηματική ποινή 56.000 ευρώ, για το αδίκημα της διευκόλυνσης μεταφοράς πολίτη τρίτης χώρας που δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι «μεσημβρινές ώρες της 6-1-2024 σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της στο Γέρακα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, κατελήφθη η 53χρονη να έχει κρυφτεί σε αθέατη διαμορφωμένη κρύπτη εντός της πολυώροφης οικίας, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό της».

Ειδικότερα, η 53χρονη, αρχές του 2019, επιχείρησε να διευκολύνει την επιβίβαση αλλοδαπής που στερούνταν των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων σε πλοίο που βρισκόταν στο λιμένα Μυτιλήνης με σκοπό τη μετάβαση της στην ενδοχώρα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.