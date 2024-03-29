Ελέυθερα αφέθηκαν τα ξημερώματα τα 4 άτομα που προσήχθησαν από την αστυνομία για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ στα ΚΤΕΛ Κηφισού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στο χέρι και στα πλευρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση του 28χρονου τραυματία, κουρδικής καταγωγής, είναι σταθερή αλλά κρίσιμη.

Πηγή: skai.gr

