Στις 19 Μαρτίου θα συνεχιστεί η δίκη ενώπιον του ΜΟΔ για τη φρίκη του Κολωνού, οπότε και αναμένεται να συνεχιστούν οι αγορεύσεις συνηγόρων.

Κατά την σημερινή διαδικασία, που γίνεται κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία του παιδιού-θύματος σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των τριών συνηγόρων που στηρίζουν την ανήλικη.

Οι συνήγοροι που εκπροσωπούν το θύμα της δυσώδους υπόθεσης, όπως έχουν δηλώσει, σήμερα ανέπτυξαν τις θέσεις της πλευράς τής Υποστήριξης της Κατηγορίας έναντι των δεδομένων της υπόθεσης αλλά κυρίως επί όσων ζήτησε η Εισαγγελέας με την πρόταση της η οποία ουσιαστικά "έβγαλε" από το κάδρο των πρωταγωνιστών της εκπόρνευσης του παιδιού τον 55χρονο επιχειρηματία για τον οποίο ζήτησε παράλληλα απαλλαγή λόγω αμφιβολιών για βιασμό της 12χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα αγόρευσε πρώτος από την πλευρά τής υπεράσπισης, ο συνήγορος αλλοδαπού κατηγορούμενου για τον οποίο η εισαγγελική πρόταση ζήτησε απαλλαγή για την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Η διαδικασία στην επόμενη δικάσιμο θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις συνηγόρων των υπολοίπων 25 κατηγορουμένων.

Όπως εκτιμάται από παράγοντες της δίκης, το δικαστήριο προγραμματίζει να ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις ως το τέλος Μαρτίου ώστε η απόφαση να εκδοθεί αμέσως μετά και πάντως πριν συμπληρωθούν τα 18μηνα προφυλάκισης κατηγορουμένων που ξεκινούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Μεταξύ αυτών και του 55χρονου και ενός ακόμη κατηγορούμενου, για τους οποίους το ανώτατο όριο των τριών εξαμήνων συμπληρώνεται στις 7 Απριλίου καθώς ήταν οι δύο πρώτοι που οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

