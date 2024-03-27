Κολωνός: Την Παρασκευή η απόφαση του δικαστηρίου για την φρίκη που βίωσε η 12χρονη

Την ετυμηγορία του για την φρικιαστική υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό αναμένεται ότι θα ανακοινώσει την Παρασκευή το πρωί το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο που από τον περασμένο Ιανουάριο δικάζει 25 άντρες και την μητέρα του παιδιού για την επί σειρά μηνών το 2022 σεξουαλική βία και εκμετάλλευση που υπέστη το κορίτσι.

Το δικαστήριο, που συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία του παιδιού, αναμένεται την Παρασκευή το πρωί να ανακοινώσει ποιους και για ποιες κατηγορίες θεωρεί ενόχους ή αθώους για την ασύλληπτη πορεία στην κόλαση που οδηγήθηκε η ανήλικη μαθήτρια με πρωταγωνιστές στην δυσώδη υπόθεση τον 55χρονο Ηλία Μίχο, την μητέρα και ακόμη έναν κατηγορούμενο που αποκαλείται "Μιχάλης", ο οποίος ως τρίτος μαστροπός φέρεται να προωθούσε το κοριτσάκι μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι βαρύτατες και αφορούν διακεκριμένη μαστροπεία και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας . Ωστόσο ο Μίχος δικάζεται και για την κατηγορία του βιασμού, καθώς η δικογραφία δέχεται πως μετά την άγρια σεξουαλική βία που άσκησε στο 12χρονο κορίτσι , ξεκίνησε να το προωθεί και σε άλλους άντρες .

Οι δικαστές, πλην των τριών θεωρούμενων ως βασικών κατηγορούμενων και για τους 23 άντρες που δικάζονται ως "πελάτες" .Σύμφωνα με την δικογραφία , οι 18 από αυτούς πλήρωσαν και προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με το κοριτσάκι. Οι υπόλοιποι δικάζονται είτε γιατί πήγαν να συναντήσουν την 12χρονη και δεν προχώρησαν γιατί έφυγε το θύμα από το «ραντεβού», είτε είχαν στην κατοχή τους πορνογραφικό υλικό της ανήλικης.

Το δικαστήριο άκουσε πριν από λίγες ημέρες την θέση της Εισαγγελέα της Έδρας η οποία εισηγήθηκε για τον Μίχο να κριθεί ένοχος για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κρίνοντας ότι πρέπει να αθωωθεί λόγω αμφιβολιών για τον βιασμό . Επίσης δεν αποδέχθηκε ότι ο 55χρονος εκπόρνευε το παιδί και ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για διευκόλυνση σε μαστροπεία. Συνολικά ζήτησε για τον επιχειρηματία απαλλαγή για τέσσερις βαριές κατηγορίες και ενοχή για άλλες τέσσερις . Ζήτησε επίσης ενοχή της μητέρας του παιδιού όπως δικάζεται, θεωρώντας πως πρέπει να κριθεί αυστηρά καθώς είχε την φροντίδα και επιμέλεια της 12χρονης. Αντίστοιχα ζήτησε ενοχή για τον "Μιχάλη". Όσο για τους "πελάτες" η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή των 22 και απαλλαγή ενός.

Ακολούθησαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων σε συνεχείς συνεδριάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκαίρως καθώς μέσα στις πρώτες μέρες του Απριλίου ξεκινά η λήξη των 18μηνων των κατηγορουμένων .

Με την ολοκλήρωση και των αγορεύσεων των συνηγόρων το δικαστήριο αφού έχει εκτιμήσει όλα τα δεδομένα, την Παρασκευή θα ανακοινώσει αν θα αποδεχθεί το σκεπτικό της εισαγγελικής λειτουργού ή αν η κρίση των τριών τακτικών δικαστών και των τεσσάρων ενόρκων θεμελιώνεται διαφορετικά .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

