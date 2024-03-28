Δεν θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας στην Ημαθία

Δεν θα ισχύσουν για αύριο, Παρασκευή, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, στην Ημαθία, καθώς οι προγραμματισμένες εργασίες ολοκληρώθηκαν νωρίτερα.

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας είχε ανακοινωθεί ότι σήμερα 28/3 και αύριο Παρασκευή 29/3 από τις 7πμ έως τις 7μμ θα ίσχυε αποκλεισμός από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου της Εγνατίας Οδού, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα, λόγω εκτέλεσης εργασιών επί της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Λόγω της ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξαχθεί κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

