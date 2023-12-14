Σάρωση (scan) άνω των 42 εκατ. σελίδων (42.708.333 σελίδες) χαρτώου αρχείου του Φορέα, επεξεργασία των σαρωμένων εγγράφων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους και την τεκμηρίωσή τους με μεταδεδομένα (metadata) περιλαμβάνει το έργο ψηφιοποίησης των εγχαρτων αρχείων του ΕΦΚΑ, το οποίο ανάλαβε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία μετα από σχετικό διαγωνισμό .

Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθούν καινοτόμες τεχνολογίες, Intelligent Document Processing (IDP) βασισμένη σε αλγορίθμους Μηχανικής Εκμάθησης (Machine Learning) και Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence), για την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από το ψηφιοποιημένο υλικό, καθώς και την επιβεβαίωση της ορθότητας των αυτόματα αναγνωρισμένων δεδομένων.

Η ολοκλήρωση του έργου θα σημάνει την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων της χώρας για την υποστήριξη του συστήματος απονομής σύνταξης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.