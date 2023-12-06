Aτύχημα είχε κυνηγός στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού ο οποίος κατά την διάρκεια κυνηγιού τραυματίστηκε με όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες καθώς σημάδευε για να πυροβολήσει κάποιο θήραμα το όπλο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο αλλά και το χέρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

