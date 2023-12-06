Λογαριασμός
Εύβοια: Κυνηγός αυτοτραυματίστηκε με την καραμπίνα του

Το όπλο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο αλλά και το χέρι

ασθενοφόρο

Aτύχημα είχε κυνηγός στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού ο οποίος κατά την διάρκεια κυνηγιού τραυματίστηκε με όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες καθώς σημάδευε για να πυροβολήσει κάποιο θήραμα το όπλο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο αλλά και το χέρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: eviathema.gr

TAGS: τραυματισμός καραμπίνα Εύβοια
