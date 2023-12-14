Ηράκλειο: Συνελήφθη διαρρήκτης που έκλεβε και ελαιόλαδο

Στη σύλληψη ενός άνδρα που είχε διαπράξει πέντε κλοπές σε οικίες και καταστήματα, αφαιρώντας ποσότητες ελαιολάδου, χρήματα και κοσμήματα, στον Δήμο Βιάννου, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής.

Όπως προέκυψε, ο συλληφθείς χθες το πρωί, 13 Δεκέμβριου, μπήκε σε οικία και αφαίρεσε ποσότητα ελαιολάδου ενώ επιπλέον κατά το χρονικό διάστημα από 24 Μαρτίου έως 9 Δεκεμβρίου είχε διαπράξει ακόμη τέσσερις κλοπές - μία απόπειρα και τρεις τετελεσμένες - σε περιοχές του Δήμου Βιάννου, έχοντας αφαιρέσει συνολικά 42 κιλά ελαιολάδου, κοσμήματα και χρήματα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

