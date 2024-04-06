Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Μαύρος Κόλυμπος Λασιθίου Κρήτης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πλέον δεν υπάρχουν εστίες, παρά μόνο διάσπαρτοι καπνοί. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο όλο το βράδυ.

cretalive.gr

Συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί κι επιχειρούν 169 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 48 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά 17 πυροσβέστες για να ενισχύσουν τις ομάδες των πεζοπόρων τμημάτων.

Σημειώνεται ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας 74χρονος ο οποίος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Βενιζέλειο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα και έχει διασωληνωθεί.

cretalive.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι οικισμοί Μαύρος Κόλυμπος, Αχλιά, Αγία Φωτιά και Γαλήνη έχουν εκκενωθεί από το πρωί και οι κάτοικοί τους, ύστερα από μηνύματα του 112, έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Εκατοντάδες στρέμματα έγιναν στάχτη

Να σημειωθεί ότι στο πέρασμα της η φωτιά από τον Μαύρο Κόλυμπο, -μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου- έκανε στάχτη 2.000 στρέμματα έκτασης όπως καταγράφονται απ' το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΙΤΕ, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων Sentinel-2.

Χαρακτηριστικές είναι οι δορυφορικές εικόνες όπου απεικονίζεται η περιοχή πριν και μετά την πυρκαγιά, στα χρώματα του ορατού και του κοντινού υπέρυθρου. Να σημειωθεί ότι με κόκκινο χρώμα εμφανίζεται η έως το μεσημέρι καμένη έκταση, ενώ με έντονο ροζ οι έως τότε ενεργές εστίες που κινούνταν προς το δασάκι του Κουτσουρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.