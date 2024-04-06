Σε προσαγωγές 25 ανηλίκων - οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονται από 14 έως και 17 έτη - προχώρησε χθες το βράδυ η ΕΛΑΣ, κατορθώνοντας να αποτρέψει μεγάλη συμπλοκή.

Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής έφθασε η πληροφορία ότι ανήλικοι έχουν κλείσει ραντεβού σε περιοχή της Γλυφάδας για να λύσουν τις διαφορές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Ασφαλείας έφτασαν νωρίτερα στο σημείο όπου είχε δοθεί ραντεβού για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και στη συνέχεια προχώρησαν στην προσαγωγή των 25 ανηλίκων.

Οι γονείς των εμπλεκομένων ενημερώθηκαν, και προσήλθαν στην ΕΛΑΣ για να δώσουν καταθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.