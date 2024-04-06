Σορό άντρα εντόπισαν τα μέλη πληρώματος ιδιωτικού σκάφους, το οποίο έπλεε στις βόρειες ακτές του Αγίου Όρους, στον Στρυμονικό κόλπο, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ειδοποίησαν το λιμενικό σώμα και αμέσως έσπευσαν επιτόπου στελέχη του τόσο από το Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, όσο και από το Λιμενικό Φυλάκιο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, με περιπολικά σκάφη.

Το πτώμα, αγνώστου ταυτότητας, βρέθηκε και περισυνελέγη στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Άγιος Ανδρέας στο βόρειο άκρο της χερσονήσου. Όπως διαπιστώθηκε, ανήκε σε νεαρό άντρα και η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Η σορός μεταφέρθηκε από τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι της Ιερισσού κι από εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία και νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του νεαρού άντρα, ενώ θα αναζητηθεί και η ταυτότητά του.

Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους .

