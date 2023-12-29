Βαθειά οδύνη για τον χαμό του πιλότου Επαμεινώνδα Κωστέα - Σήμερα η κηδεία του

Σήμερα στις 11 το πρωί κηδεύεται στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνεια του Δήμου Δυτικής Μάνης ο επισημηναγός Επαμεινώνδας Κωστέας, ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασε τη ζωή του, την Τετάρτη, όταν συνετρίβη το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Τ2 σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Ο πιλότος αφήνει πίσω του δύο ανήλικα παιδιά και τη σύζυγό του που ήταν αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας.

Κατά την έπαρση της σημαίας σήμερα το πρωί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγινε απόδοση τιμών στη μνήμη του επισμηναγού. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στον καθεδρικό ναό των ενόπλων δυνάμεων Παναγίας Παντάνασσας.

Απομακρύνεται το σενάριο της έκρηξης

Η Αεροπορία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια συντριβής του εκπαιδευτικού αεροσκάφους T-2.

Τις τελευταίες στιγμές της πτήσης έχει καταγράψει και η σύζυγος του πιλότου, αλλά και οι συνάδελφοί του που τον περίμεναν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Όλο το υλικό αυτό εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας για να δουν τι ακριβώς συνέβη.

Φαίνεται πως απομακρύνεται το σενάριο της έκρηξης στον αέρα, καθώς δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί κάποιο τέτοιο στοιχείο ενώ δεν υπάρχουν και διάσπαρτα κομμάτια του αεροσκάφους.

Με βάση τα βίντεο εξετάζεται αν κάποιο κομμάτι του φτερού του αεροσκάφους αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα ο πιλότος να μην μπορεί να ελέγξει το αεροσκάφος. Ο ίδιος φαίνεται ότι δεν πάτησε το κουμπί προκειμένου να βγει από το αεροσκάφος.

Το πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται πιθανότατα στις αρχές του νέου έτους.

Θρήνος στο πατρικό του σπίτι

Οι γονείς του πιλότου δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη. Στο πατρικό του 40χρονου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

«Προχθές μου λέει πατέρα αύριο κάνω την τελευταία μου πτήση, αλλά ήθελα με το Τ-2 όχι την τελευταία της ζωής του», έλεγε ο πατέρας του πιλότου, Σωτήρης Κωστέας.

«Το παιδί μου θέλω. Το παιδί μου. Μπορεί να μου το φέρει κάποιος; Το παιδί μου το δικό μου! », λέει η μητέρα του πιλότου, Βαρβάρα Κωστέα.

«Η φρίκη, ζήσανε το θάνατο του πατέρα τους μπροστά στα μάτια τους. Για 10 δευτερόλεπτα ή θα προσγειωνόταν ή άμα ήτανε πιο ψηλά να προλάβαινε να έκανε εκτίναξη. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε… Τον επούλησε η αγάπη του. Η αγάπη του για το αεροπλάνο», σημειώνει ο πατέρας του πιλότου.

Αυτή θα ήταν η αποχαιρετιστήρια πτήση του γιού τους με το εκπαιδευτικό Τ-2, καθώς επρόκειτο να μετατεθεί σε άλλο τύπο εκπαιδευτικού αεροσκάφους.

-«Θα ήτανε μία μικρή γιορτή. Το φινάλε του Τ-2», λέει ο πατέρας του

-Βιντεοσκοπούσε τον άνδρα της;

-«Ναι, ναι, γιατί είχε πει ότι φεύγει από τις Κιτρίες κι έρχεται για προσγείωση. Ήταν 80 μέτρα… ήταν σε τροχιά προσγείωσης κι αρχίσανε να φεύγουνε κομμάτια από το αεροπλάνο», προσθέτει ο πατέρας του 40χρονου.

Σχεδόν σε όλες τις πτήσεις ο 40χρονος Επαμεινώνδας πετούσε πάνω από το χωριό του τη Σάντοβα προκειμένου να δώσει το στίγμα του και στους δικούς του ανθρώπους και στον πατέρα του, αλλά και τη μητέρα του, οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί.

«Ήταν περήφανος για τη δουλειά του. Το χόμπι του ήταν να πετάει. Το σήκωνε στα 35.000 πόδια και το δούλευε στα κόκκινα. Μου λεει πατέρα να μη φοβάσαι. Είναι παλιά αεροπλάνα, αλλά είναι αξιόπιστα ακόμα. Τα πετάμε. Δεν μου είχε πει ποτέ το παραμικρό», αναφέρει ο πατέρας του πιλότου.

Όλο το χωριό μιλάει για το ήθος του 40χρονου πιλότου.

«Ήταν άνθρωπος. Ξέρετε τι σημαίνει άνθρωπος; Αγνός, οικογενειάρχης, υπόδειγμα. Τι άλλο; Τι άλλο; Δεν ήταν συγχωριανός μας μόνο. Ήταν πρότυπο», δηλώνει φίλος της οικογένειας.

«Ήτανε ο ήρωάς μου σαφώς, ήτανε το αστεράκι μου που το έχασα…», αναφέρει ο πατέρας του 40χρονου.

Πηγή: skai.gr

