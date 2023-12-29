Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα

Το εορτολόγιο για σήμερα Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου

εορτολογιο

Σήμερα, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2023 τιμάται η μνήμη του Οσίου Βενιαμίν.

Σήμερα γιορτάζει ο Βενιαμίν.

