Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2023 τιμάται η μνήμη του Οσίου Βενιαμίν.

Σήμερα γιορτάζει ο Βενιαμίν.

Πηγή: skai.gr

