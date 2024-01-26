Αναβλήθηκε για τις 20 Σεπτεμβρίου 2024, λόγω της αποχής των δικηγόρων, η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου. Οι τρεις αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του, επρόκειτο να καθίσουν σήμερα στο εδώλιο και έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν από νωρίς εκπρόσωποι συλλογικοτήτων, φορέων, φοιτητικών συλλόγων και σωματείων του Βόλου, που ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κεντρικό πρόσωπο της διαμαρτυρίας ήταν για μια ακόμη φορά ο πατέρας του, Γιάννης Μάγγος.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, υπενθυμίζεται ότι πριν από τριάμισι χρόνια ο Βασίλης Μάγγος ξυλοκοπήθηκε από ΜΑΤ, ΟΠΚΕ έξω από τα δικαστήρια της πόλης και προσήχθη στο Α.Τ. Βόλου όπου υπέστη προσβολές, εξευτελισμούς και βασανιστήρια, ενώ αργά το βράδυ οι αστυνομικοί τον πέταξαν στον δρόμο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και με 6 πλευρά σπασμένα και αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειάς του και τις πραγματογνωμοσύνες.

Οπως έχει καταγγείλει η οικογένεια του Βασίλη, ο εισαγγελέας Βόλου, έχοντας ασκήσει αυτεπάγγελτα μήνυση κατά τριών μόνο από τους βασανιστές, τους οδηγεί σε δίκη-παρωδία για απλά πλημμελήματα, χαρακτηριστικό των ελάχιστων υποθέσεων αστυνομικής βίας που καταλήγουν στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Την ίδια στιγμή δεν έκανε δεκτή τη μήνυση της οικογένειας Μάγγου, η οποία πλέον έχει προσφύγει στην Εισαγγελία Εφετών, ζητώντας να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακουργήματα και να δικαστούν όλοι οι βασανιστές, με την τελευταία να κάνει δεκτή την προσφυγή και να παραγγέλνει νέες ανακριτικές πράξεις, οι οποίες όμως καθυστερούν αναίτια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.