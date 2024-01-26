Κρήτη: Υπερήλικη 118 ετών έκανε χειρουργείο στο ισχίο

Μια γιαγιά 118 ετών από χωριό του Αποκόρωνα υπεβλήθη σε χειρουργείο τις προηγούμενες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews gr.

Σε επικοινωνία που είχε το zarpanews.gr με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος Γιώργο Μπέα, επιβεβαιώθηκε το γεγονός:

«Όντως έγινε το χειρουργείο στο ισχίο στην γιαγιά από δύο ορθοπεδικούς του νοσοκομείου μας, έκανε εξετάσεις οι οποίες ήταν πολύ καλές και στις 22 του μήνα πήρε εξιτήριο».

Πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός, αφού δεν συνηθίζεται να γίνονται χειρουργεία σε τόσο μεγάλους ηλικιακά ασθενείς.

Η γιαγιά ενώ επίσημα είναι 113 ετών, μετράει μερικά χρόνια ηλικίας παραπάνω, όπως δήλωσε άνθρωπος της οικογένειάς της στο zarpanews.gr και φτάνει τα 118 ενώ χαίρει άκρας υγείας

Πηγή: skai.gr

