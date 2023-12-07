«Mύρισαν Χριστούγεννα» στη Θεσσαλονίκη: Φωταγωγήθηκε το δέντρο στην Αριστοτέλους

Τα χριστουγεννιάτικα της «φόρεσε» κι επίσημα απόψε η Θεσσαλονίκη με τον δήμαρχο της πόλης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, να δίνει το έναυσμα για να ανάψουν τα 100.000 λαμπιόνια led του εντυπωσιακού έλατου που στήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους.

Το δέντρο, ύψους 17 μέτρων, από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής έλαμψε παρουσία χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν στο κεντρικότατο σημείο της Θεσσαλονίκης για να θαυμάσουν το χριστουγεννιάτικο σκηνικό, το οποίο πλαισιώνεται από μία φάτνη, ένα καρουζέλ και ξύλινα σπιτάκια φιλανθρωπικών δράσεων.

Ο δήμαρχος λίγο προτού πατήσει το κουμπί για να ανάψει το δέντρο κι έχοντας δίπλα του δυο παιδάκια, τον Διαμαντή και την Μαργαρίτα, μετέφερε θερμές ευχές σε όλους ενόψει των Χριστουγέννων, ενώ ευχαρίστησε τους χορηγούς των εορταστικών εκδηλώσεων και τους εργαζόμενους του δήμου.

Το εορταστικό κλίμα πλαισιώθηκε με συναυλία του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιάννη Πλούταρχου, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή πλαισιωμένος από τα παιδιά του, Γιώργο και Κατερίνα Κακοσαίου αλλά και τον Δημήτρη Χρυσοχοϊδη.

Τη γιορτή για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης δημιουργώντας ξεχωριστή ατμόσφαιρα με τις μελωδίες της.

Κατά την εορταστική περίοδο θα λειτουργεί και φέτος το Χριστουγεννιάτικο Χωριό πίσω από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Σε δεκάδες ξύλινα σπιτάκια θα πωλούνται χριστουγεννιάτικα δώρα, φαγητά, παραδοσιακά γλυκίσματα και ζεστά ροφήματα έως τις 5 Ιανουαρίου 2024.

Τις τελευταίες ημέρες σταδιακά άναβε ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός σε όλη την πόλη. Ηδη έχει τοποθετηθεί ο μπλε ουρανός στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, όπως επίσης «ντύθηκαν» με λαμπιόνια οι κεντρικοί οδικοί άξονες, οι κολόνες της παραλιακής Λεωφόρου Νίκης αλλά και γειτονιές.

Στις περιοχές της Τούμπας και της Τριανδρίας άναψαν ήδη τα δέντρα, ενώ η κάθε δημοτική κοινότητα θα έχει δική της χριστουγεννιάτικη γειτονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.