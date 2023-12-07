Ένταση επικράτησε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης στη Νότια πλευρά της Λαμίας κοντά σε σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το ρεπορτάζ νεαρά άτομα, μαθητές σχολείου της περιοχής και πιθανά εξωσχολικοί -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- συνεπλάκησαν και μέσα σε λίγες στιγμές επικράτησε ένταση.

Οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν γροθιές, κλωτσιές, σπρωξίματα και ύβρεις πριν αποχωρήσουν αφού οι περίοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι συμβαίνει. “Είδα ξαφνικά καμιά δεκαριά άτομα να φωνάζουν και να πλακώνονται. Από ότι κατάλαβα ήταν μαθητές. Οι περισσότεροι φορούσαν τσάντες, τις πέταξαν και άρχισαν να πιάνονται στα χέρια. Όλο αυτό κράτησε 2-3 λεπτά και μετά διαλύθηκαν…” είπε στο lamianow.gr περίοικος.

Πρόκειται για ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικά από τα αρκετά που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας ανά την Ελλάδα αφού αποτυπώνει την έξαρση της βίας στις συγκεκριμένες ηλικίες.

Δείτε βίντεο από την συμπλοκή

