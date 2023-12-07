Πρόταση γάμου σε πτήση με μαντινάδες και πολλή συγκίνηση! - Δείτε βίντεο

Ο Κώστας και η Κλειώ υποσχέθηκαν ενώπιον πληρώματος και επιβατών να ζήσουν μαζί την υπόλοιπη ζωή τους

Την πτήση αυτή Θεσσαλονίκη - Ηράκλειο το απόγευμα της Πέμπτης, ο Κώστας και η Κλειώ δεν πρόκειται να την ξεχάσουν ποτέ! Κι αυτό γιατί ενώπιον επιβατών και πληρώματος υποσχέθηκαν να ενώσουν τις ζωές τους και να στεριώσουν το σπιτικό τους στον Μοχό!

Κανείς από τους επιβαίνοντες στο αεροπλάνο δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε στη διάρκεια της πτήσης, όταν ο Κώστας πήρε το μικρόφωνο στο χέρι του και στάθηκε μπροστά στην αγαπημένη του.

Βαθιά συγκινημένος απηύθυνε στη μέλλουσα σύζυγό του τις μαντινάδες που ετοίμασε για την περίσταση:

"Μαζί σου αποφάσισα το μέλλον μου να ζήσω,

γι' αυτό και να με παντρευτείς, Κλειώ, θα σου ζητήσω..."

Όπως ήταν αναμενόμενο η ιδιαίτερη αυτή πρόταση γάμου στον αέρα, στη διάρκεια της πτήσης προκάλεσε δάκρυα συγκίνησης στη μέλλουσα νύφη αλλά και τον ενθουσιασμό των επιβατών και του πληρώματος που καταχειροκρότησαν το νεαρό ζευγάρι.

Δείτε το βίντεο της συγκινητικής πρότασης γάμου:

