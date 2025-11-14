Βαξεβάνης για τη δικαίωση του οίκου Gutenberg για το βιβλίο Τσίπρα: Ξέρει που μένω, ας στείλει να με συλλάβουν

Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο εκδότης της εφημερίδας Documento, Κώστας Βαξεβάνης, μετά τη δικαίωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Με ανάρτησή του αναφέρει πως «κατάφερε κρυπτόμενος να πετύχει δια του εκδοτικού του, την πρώτη στην Ελλάδα απόφαση προληπτικής λογοκρισίας», ενώ καλεί τον κ. Τσίπρα να στείλει να τον συλλάβουν, καθώς όπως λέει «δεν μπορώ να λειτουργήσω ενάντια στη δημοσιογραφία και το Σύνταγμα».

«Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα . Κατάφερε κρυπτόμενος να πετύχει δια του εκδοτικού του, την πρώτη στην Ελλάδα απόφαση προληπτικής λογοκρισίας. Πρέπει να κατεβάσουμε το άρθρο, να απέχουμε από μελλοντικές δημοσιεύεις αποσπασμάτων του βιβλίου μέχρι να πάει στα βιβλιοπωλεία και να συμμορφωθούμε προς όλας τας υποδείξεις. Διαφορετικά θα συλληφθώ και θα πληρώνω πρόστιμο 1.500 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω ενάντια στη δημοσιογραφία και το Σύνταγμα. Ο Τσίπρας ξέρει καλά πού μένω. Ας στείλει να με συλλάβουν», γράφει αναλυτικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.