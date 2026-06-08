Ραγδαία επιδείνωση στις ιρανοαλβανικές σχέσεις παρατηρείται τις τελευταίες ώρες, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι τη Δευτέρα να επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση του Έντι Ράμα.

Η αντίδραση της Τεχεράνης έρχεται μετά τις κατηγορίες των αλβανικών αρχών ότι το Ιράν κρύβεται πίσω από μια σειρά μαζικών κυβερνοεπιθέσεων κατά των κρατικών υποδομών της Αλβανίας, αλλά και πίσω από τη χρηματοδότηση ή υποκίνηση βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης του Ράμα.

«Οι κατηγορίες κατά του Ιράν αποτελούν ''προβολή'' για την αποφυγή της λογοδοσίας ενώπιον του αλβανικού λαού. Αυτές οι κατηγορίες κατά του Ιράν αποτελούν στερεότυπο μοτίβο. Κάθε κυβερνών όργανο που θέλει να προσεγγίσει το ''σιωνιστικό καθεστώς'' κάνει κατηγορίες κατά του Ιράν. Ο αλβανικός λαός δείχνει μεγάλη κατανόηση και γνωρίζει ότι αυτές οι προβλέψεις αποτελούν απλώς μια διαφυγή από τη λογοδοσία ενώπιον του λαού αυτής της χώρας. Αντί να ανταποκριθούν στις νόμιμες απαιτήσεις του λαού, οι αλβανικές αρχές προσπάθησαν να κλείσουν το ζήτημα με γελοίες κατηγορίες κατά του Ιράν. Ο αλβανικός λαός είναι πολύ έξυπνος για να δεχτεί τέτοιες κατηγορίες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι.



Η ρίζα της εχθρότητας μεταξύ Αλβανίας και Ιράν κρατάει από το 2013, όταν η Αλβανία, μετά από συμφωνία με τις ΗΠΑ, δέχθηκε να φιλοξενήσει στο έδαφός της, σε ένα τεράστιο ελεγχόμενο καμπ στο Μανέζ (κοντά στο Δυρράχιο), χιλιάδες μέλη της οργάνωσης MEK (Mujahedin-e-Khalq). Πρόκειται για την κυριότερη ιρανική αντικαθεστωτική οργάνωση εξόριστων, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση και ορκισμένο εχθρό της.

Πηγή: skai.gr

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