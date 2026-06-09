Ρίτσαρντ Γκιρ: Δηλώνει εντυπωσιασμένος από το ντεμπούτο του γιου του στο «Euphoria»

Ο διάσημος ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τα πρώτα βήματα του μεγαλύτερου γιου του, Χόμερ, στον χώρο της υποκριτικής. Η καριέρα του ξεκίνησε εντελώς αναπάντεχα, με τη συμμετοχή στον τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «Euphoria» του HBO, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Σε συνέντευξή του στο E! News, στο πλαίσιο της προώθησης του δεύτερου κύκλου της σειράς «The Agency», ο Χολιγουντιανός σταρ παραδέχτηκε πως αρχικά ήταν επιφυλακτικός: «Με χαρά θα του έλεγα "Χόμερ, ξέχνα το. Μην ανακατεύεσαι με αυτό"». Και πρόσθεσε: «Δεν ήταν ο στόχος του εξαρχής, του προέκυψε αργότερα. Είναι ήδη 26 ετών».

Richard Gere praises son Homer Gere after his role in #Euphoria: "He's very good." Full interview 🔗: https://t.co/ulbst5JM32 pic.twitter.com/tKqXGw0B8H — ExtraTV (@extratv) June 8, 2026

Ο Χόμερ, τον οποίο ο Ρίτσαρντ Γκιρ απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Κάρεϊ Λόουελ είχε αρχικά ξεκινήσει μια εντελώς διαφορετική πορεία, έχοντας ένα πτυχίο στις εικαστικές τέχνες και ένα δεύτερο στην ψυχολογία.

«Είχε εντελώς άλλα πράγματα στο μυαλό του και όλο αυτό ξεκίνησε τυχαία, φτιάχνοντας ταινίες ενώ ήταν φοιτητής. Πειραματιζόταν γράφοντας το σενάριο, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία αλλά και παίζοντας σε αυτές. Απλώς περνούσε καλά» σημείωσε.

Ωστόσο, η γνώμη του σταρ για τις προοπτικές του γιου του στην υποκριτική άλλαξε, όταν ο Χόμερ του έδειξε τη δουλειά του.

«Μου έδειξε τι έκανε», θυμάται ο ίδιος, «και του είπα: «Είσαι πραγματικά καλός». Το ένα έφερε το άλλο και τώρα συμμετέχει στο «Euphoria» και μετά θα πρωταγωνιστήσει σε μια άλλη σειρά. Θα πάρει μέρος σε μια παραγωγή μεγάλης διάρκειας, η οποία μάλλον θα του πάρει δύο με τρία χρόνια από τη ζωή του, με τον Ράιαν Μέρφι. Και μόλις επέστρεψε από τα γυρίσματα μιας ταινίας με τον Όλιβερ Στόουν» αποκάλυψε.

Όλα αυτά είναι ευχάριστα νέα για τον ηθοποιό του «Pretty Woman», ο οποίος αστειεύτηκε ότι θα μπορούσε επιτέλους να κρεμάσει το καπέλο του στο Χόλιγουντ και να δώσει επίσημα τη σκυτάλη στον γιο του.

Πηγή: skai.gr

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