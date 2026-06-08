Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Τουρκία παραμένει το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, γνωστό και ως «νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας», με φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και αναλυτές να συνδέουν ευθέως την πρωτοβουλία με τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες».

Όπως μεταδίδει στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου A Haber, στρατιωτικοί αναλυτές υποστήριξαν ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θα ενισχύσει τη νομική θεμελίωση των τουρκικών θέσεων για περιοχές του Αιγαίου που η Άγκυρα θεωρεί αμφισβητούμενες, ενώ επανέφεραν ισχυρισμούς περί 152 νησιών τα οποία, κατά την άποψή τους, δεν καλύπτονται από διεθνείς συνθήκες και συνεπώς ανήκουν στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο στρατιωτικός αναλυτής Εράι Γκιουτσλούερ υποστήριξε ότι ορισμένα νησιά παραχωρήθηκαν αρχικά στην Ιταλία σε προσωρινή βάση και ότι, όπως ισχυρίστηκε, μέσω της Συνθήκης των Παρισίων του 1947 πέρασαν στην Ελλάδα. Κατά τον ίδιο, η Τουρκία δεν αποδέχθηκε ποτέ αυτή την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δημιουργία «de facto κατάστασης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γκιουτσλούερ επανήλθε αργότερα στον ισχυρισμό ότι 152 νησιά δεν αναφέρονται ούτε στη Συνθήκη της Λωζάνης ούτε στη Συνθήκη των Παρισίων. Όπως ανέφερε, εφόσον – κατά την άποψή του – δεν καταγράφονται στις συγκεκριμένες διεθνείς συμφωνίες, ανήκουν στον διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή στην Τουρκική Δημοκρατία.

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός αναλυτής Νετζμετίν Μουτλού υποστήριξε ότι η ενσωμάτωση των τουρκικών θέσεων στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας θα έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζήτημα των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Όπως είπε, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για αμφισβητούμενες περιοχές και ειδικά καθεστώτα στο Αιγαίο.

Στο ρεπορτάζ του A Haber αναφέρθηκε επίσης ότι η Τουρκία επιδιώκει να προχωρήσει στην έγκριση του νομοσχεδίου προκειμένου, όπως υποστηρίζεται, να προστατεύσει τις «κόκκινες γραμμές» και τα «νόμιμα δικαιώματά» της στις θαλάσσιες ζώνες, ενώ οι ελληνικές κινήσεις παρουσιάζονται ως προσπάθεια επέκτασης της επιρροής της στις θάλασσες της περιοχής.

Στην ίδια εκπομπή προβλήθηκαν και παλαιότερες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η Τουρκία διαθέτει «κρατική παράδοση και μνήμη 2.200 ετών» και ότι σχεδιάζει τις κινήσεις της με βάση μια ιστορική εμπειρία χιλιάδων ετών και όχι με ορίζοντα λίγων δεκαετιών.

Πηγή: skai.gr

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