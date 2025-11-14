Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg δικαιώθηκε για το βιβλίο Τσίπρα – Άμεσα αποσύρονται τα αποσπάσματα

Της Έλενας Γαλάρη

Εν μέρει δεκτά έκανε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου τα αιτήματα του εκδοτικού οίκου Gutenberg που στρεφόταν κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media, σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα "Ιθάκη".

Ειδικότερα, με προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε:

- άμεσα αποσύρονται τα αποσπάσματα του βιβλίου

- απαγορεύεται η παρουσίαση και η ψηφιακή διάχυση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου

- απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων θα συζητηθεί στις 20 Απριλίου 2026.

Πηγή: skai.gr

