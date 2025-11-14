Ένας 37χρονος με καταγωγή από την Αλβανία ο οποίος διέμενε σε διαμέρισμα στη Νίκαια και ο οποίος πιάστηκε στα δίχτυα της Europol στις 3 Νοεμβρίου είναι ο «εγκέφαλος» ενός διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων με στόχο πορτοφόλια με κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Θεοδόσης Πάνου στην εκπομπή «Αταίριαστοι», το 2020 ο 37χρονος ανακάλυψε ένα κακόβουλο λογισμικό που το ονόμασε VenomRAT. Με το συγκεκριμένο μπορούσε να μπαίνει στους υπολογιστές. Όσο έμενε στην επιφάνεια εργασίας αυτό έκανε αναζήτηση για πορτοφόλι με κρυπτονομίσματα. Αν υπήρχε τα αφαιρούσε σταδιακά χωρίς ο πραγματικός ιδιοκτήτης να αντιλαμβάνεται την απώλεια.

Ο 37χρονος δεν έκλεβε κρυπτονομίσματα αλλά νοίκιαζε ή πωλούσε το λογισμικό, από το 2020 μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, νοίκιαζε το λογισμικό 150 ευρώ την εβδομάδα, 1.500 ευρώ το μήνα ή μερικές χιλιάδες ευρώ το έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σε πάνω από 1.000 άτομα είχε νοικιάσει το λογισμικό.

Έπειτα από έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη Νίκαια εντοπίστηκαν:

- Πάνω από 15.000 ευρώ σε μετρητά

- 8000 κρυπτονομίσματα στο δικό του ψηφιακό πορτοφόλι και της συζύγου του και

- σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι crypto βρέθηκαν πάνω από 140.000 δολάρια τα οποία ωστόσο οι αρχές δεν κατάφεραν να τα κατασχέσουν διότι έλειπε το λογισμικό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.