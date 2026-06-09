Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέντε νεκροί από ρωσικά πλήγματα στο βορειοανατολικό και στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας

Στο Τσουχούιβ, ρωσικό πλήγμα σκότωσε τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων μια 22χρονη γυναίκα, ενώ στην πόλη του Χαρκόβου τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άτομα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κατεστραμμένο κτίριο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Ζαπορίζια, στη βορειοανατολική και τη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά και στις δύο πλευρές του μετώπου και οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Στο Τσουχούιβ, ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα καθώς και σε δύο άνδρες, 56 και 70 ετών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανάρτησε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Ο ίδιος είχε νωρίτερα κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην ίδια την πόλη του Χαρκόβου, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, τα πλήγματα προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων.

Στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα, όπως δήλωσε μέσω Telegram η ουκρανική υπηρεσία έκτακτης βοήθειας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 166 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς και δύο πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 146 drones αναχαιτίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Νεκροί τραυματίες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark

Απόρρητο