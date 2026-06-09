Σε σοβαρή κατάσταση άνδρας μετά από «βάναυση και σοκαριστική επίθεση» στο Μπέλφαστ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας άνδρας γύρω στα 40, μετά από «βάναυση» επίθεση με μαχαίρι, που δέχθηκε στο Μπέλφαστ. Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση.

Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης, στην οδό Kinnaird Avenue, γύρω στις 22:30 ώρα Βρετανίας (BST) το βράδυ της Δευτέρας.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης εξήρε τους «γενναίους πολίτες που αφόπλισαν τον δράστη», αναφερόμενη σε μια ομάδα ανθρώπων που σε βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, διακρίνονται να επεμβαίνουν στο περιστατικό.

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱



Graphic Warning ⚠️



Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and… — J Stewart (@triffic_stuff_) June 9, 2026

«Θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο να μην κοινοποιεί τις ιδιαίτερα σκληρές εικόνες και το οπτικοακουστικό υλικό της επίθεσης», δήλωσε η Ναόμι Λονγκ, προσθέτοντας πως «είναι βαθύτατα ενοχλητικά και ψυχικά τραυματικά για όποιον τα παρακολουθήσει».

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), Γκάβιν Ρόμπινσον, σημείωσε ότι όποιος έχει δει το βίντεο «είναι αδύνατον να το βγάλει από το μυαλό του» και χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη».

Ο Ρόμπινσον συμπλήρωσε πως «το ζήτημα αυτό προσλαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις και υπάρχουν ανησυχίες για τις συνέπειες του συμβάντος», τονίζοντας παράλληλα ότι είναι «επιτακτική ανάγκη η αστυνομία να τοποθετηθεί με σαφήνεια για το περιστατικό».

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βόρειας Ιρλανδίας (NIAS) έλαβε κλήση έκτακτης ανάγκης στις 22:39 ώρα Βρετανίας και απέστειλε άμεσα στο σημείο ένα ασθενοφόρο και μια εξειδικευμένη μονάδα παραϊατρικού προσωπικού.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής του στο σημείο, το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Royal Victoria.

Καθολική καταδίκη της επίθεσης

Ο βουλευτής του Σιν Φέιν, Τζον Φινιούκαν, χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαια». Η αναπληρώτρια Πρώτη Υπουργός έκανε λόγο για μια «σοκαριστική και βάναυση πράξη βίας», προσθέτοντας ότι η σκέψη της είναι με το θύμα αυτής της «άγριας και βάρβαρης επίθεσης».

«Αυτή η πράξη μίσους δεν έχει θέση στην κοινωνία μας, και ασφαλώς καμία θέση στους δρόμους της Βόρειας Ιρλανδίας», δήλωσε η Έμα Λιτλ-Πένγκελι, συμπληρώνοντας: «Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να νιώθουν ασφαλείς στην κοινότητά τους και δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε τέτοια βάρβαρη βία».

Ο Ρον ΜακΝτάουελ, αναπληρωτής ηγέτης του κόμματος Παραδοσιακή Ενωτική Φωνή (TUV), δήλωσε: «Το βίντεο του περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα από τα πιο φρικιαστικά στιγμιότυπα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου».

Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι

Ο Πολ ΜακΚάσκερ, ανεξάρτητος σύμβουλος της περιοχής, ανέφερε ότι ορισμένοι κάτοικοι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος. «Μια γυναίκα μού είπε ότι χρειάστηκε να μεταβεί και η ίδια στο νοσοκομείο λόγω του σοκ που υπέστη βλέποντας μια τόσο βάναυση επίθεση», δήλωσε.

Ο ίδιος εξήρε τους «γενναίους κατοίκους» οι οποίοι, όπως είπε, επενέβησαν για να σταματήσουν την επίθεση. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια επίθεση στους δρόμους του βόρειου Μπέλφαστ», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό, παρά τον φόβο και την οργή που επικρατεί, η τοπική κοινωνία να στηρίξει την αστυνομία στις έρευνές της. «Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της οικογένειας και των κατοίκων που βίωσαν αυτό το γεγονός χθες βράδυ».

Τέλος, ο ηγέτης του Ενωτικού Κόμματος του Όλστερ (UUP), Τζον Μπάροους, χαρακτήρισε επίσης το περιστατικό «βάρβαρη επίθεση», σημειώνοντας ότι «προκάλεσε σοκ όχι μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία αλλά και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Πηγή: skai.gr

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